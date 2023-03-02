استعراض التطورات العلمية بمجال الأمراض الجلدية خلال «دبي ديرما 2023»

المصدر: دبي - وام

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واصل مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2023» فعاليات يومه الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، في استعراض آخر التطورات العلمية ومستجدات علاج الأمراض الجلدية، عبر تقديم عدد من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، شارك فيها نخبة من الخبراء وعدد من الشركات المتخصصة في مجال العناية بالبشرة والليزر على مستوى العالم والتي تستعرض أحدث ما توصلت إليه في مجال التجميل والعناية بالبشرة.

ويعد مؤتمر ومعرض دبي ديرما 2023، أكبر حدث علمي للأمراض الجلدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة شبه القارة الهندية يجمع أبرز المتخصصين في الأمراض الجلدية ورواد القطاع وصناع القرار من المنطقة.

وقدمت الدكتورة نورا ليبار طبيبة جراحة التجميل والأستاذة في جامعة «جنوى» الإيطالية جلسة تدريبية متخصصة وورشة عمل تحت عنوان «العلاج بتقنية الإبر الدقيقة – الميكرونيدلينغ باستخدام المكونات النشطة وأجهزة NeopenMed» من شركة «توسكاني ميد» لافتة إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في مواجهة علامات الشيخوخة والتجاعيد من خلال هذه التقنية.

تطورات

من جانبه، ألقى البروفيسور عبد الرزاق أحمد أستاذ الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة «تافتس» الأمريكية محاضرة تناولت آخر التطورات العلمية في مجال الأمراض الجلدية، موضحاً أهمية التشخيص المبكر لمرض شبيه الفقاع في الجهاز الرئوي «POPS» والذي من شأنه أن يمنع انتشار المرض عند المصابين.

ويشارك في برنامج المؤتمر والمعرض نحو 340 متحدثاً وخبيراً في قطاع الجلدية من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم 360 جلسة علمية و80 ورشة عمل إضافة إلى عرض 90 ملصقاً علمياً رقمياً.

ومن المتوقع أن يحضر الحدث خلال أيامه الثلاثة أكثر من 24,000 زائر ومشارك من 114 دولة حول العالم، فيما يشارك بـ«معرض دبي ديرما 2023» 480 شركة إقليمية وعالمية وأكثر من 1440 علامة تجارية دولية.

ويوفر «مؤتمر ومعرض دبي ديرما 2023» منصة مخصصة للشركات لإجراء تدريبات وورش عمل للتركيز على آخر التطورات وأبرز المنتجات والابتكارات في القطاع، إضافة إلى «مركز أعمال ديرما» وهو منصة تتيح الفرصة لترتيب الاجتماعات بشكل مسبق بين الجهات العارضة والمشترين الراغبين في إبرام الصفقات التجارية لتقديم التسهيلات اللازمة وعقد الاجتماعات في بيئة ملائمة تتيح إمكانية اختيار المشترين للمنتجات بشكل مسبق وتسمح بالتحقق من مستوى اعتمادهم لعمليات الشراء والاستثمار. ويستضيف المؤتمر والمعرض أكثر من 800 اجتماع تم ترتيبها بشكل مسبق ويشارك فيها أكثر من 250 مشاركاً من أكثر من 30 دولة.

دعم

وتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2023» حتى اليوم وهو حدث سنوي تنظمه شركة «اندكس للمؤتمرات والمعارض ش.ذ.م.م» - العضو في «اندكس القابضة» - ويحظى بدعم من رابطة أطباء الجلد العرب والأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل والرابطة الخليجية لأطباء الجلد والأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلد وهيئة الصحة بدبي وحكومة دبي وجمعية الأمراض الجلدية التجميلية في الهند والجمعية الهندية لأطباء الأمراض الجلدية والتناسلية والجمعية الدولية للأمراض الجلدية والجمعية الإيطالية للأمراض الجلدية والجمعية الباكستانية لأطباء الأمراض الجلدية وكلية سريلانكا لأطباء الأمراض الجلدية والرابطة الجورجية لسرطان الجلد والأمراض الجلدية الناتجة عن التعرض للأشعة الضوئية.

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