محمد بن راشد يزور معرض دبي العالمي للقوارب 2023

المصدر: البيان

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الخميس) معرض "دبي العالمي للقوارب" 2023 الذي انطلقت فعاليات دورته الـ29 أمس، وتستمر حتى الخامس من شهر مارس الجاري في الواجهة البحرية "دبي هاربر"، وهو الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال نمط الحياة البحرية.

وتفقد سموه المعروضات التي تضم مجموعة من أهم وأحدث ما أنتجته كبرى شركات القوارب واليخوت حول العالم، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما يضمه المعرض في هذه الدورة والتي من المتوقع لها أن تستقطب قرابة 30 ألف زائر على مدار أيامها الخمسة، بمشاركة نحو 175 يختاً وقارباً من أشهر العلامات التجارية العالمية في عالم القوارب واليخوت، تأكيداً لمكانة دبي وجهة رئيسية رائدة على الخارطة العالمية لفعاليات هذا القطاع.

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة عدداً من اليخوت التي تظهر للمرة الأولى من خلال المعرض، ومنها اليخت الفاخر "برنسيس إكس 95" والذي يعد فخر إنتاج شركة "برنسيس لليخوت" العالمية، والذي يصل طوله إلى 29 متراً وتتراوح سرعته القصوى ما بين 21-23 عقدة في الساعة ويتسع لنحو 10 أفراد.

كما توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عند منصة شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت"، والتي كشفت خلال مشاركتها في المعرض عن يختها فائق التميز "ماجستي 111" وذلك في أول ظهور لليخت الفاخر، كما اطلع سموه على معروضات الشركة من أسطول القوارب واليخوت بأطوال تتراوح بين 32 و 120 قدماً.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي؛ وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي

الرياضي.

ويجمع الحدث على مدار يومي 2-3 مارس المستثمرين المهتمين بقطاع اليخوت من خلال الدورة الثانية لـ"منتدى اليخوت التجريبي" وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دبي هذا الحدث الذي يضم رواد هذا القطاع والمعنيين بالحياة البحرية لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالقطاع ومن مختلف جوانبها الاقتصادية والبيئية.

يُذكر أنه في إطار التزام معرض دبي العالمي للقوارب بمفاهيم وقواعد الاستدامة، ستشهد هذه الدورة من المعرض إطلاق برنامج "إس إي إيه" الخاص بدعم الحياة البحرية في دبي إلى جانب استعراض برنامج مبادرات تعزيز الاستدامة في محيطاتنا.

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