شرطة عجمان تناقش نتائج تقرير تعزيز جودة الحياة الأمنية

المصدر: عجمان - البيان

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ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور العميد خالد محمد النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات ورؤساء المراكز بشرطة عجمان.

ورحب القائد العام لشرطة عجمان بالمديرين العامين ومديري الإدارات أعضاء لجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة عجمان، وأثنى على جهودهم في تعزيز الأمن والأمان وحماية الإنسان من خلال تنفيذ المبادرات ودعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تدعم تعزيز الأمن وتحقق أفضل مستويات جودة الحياة.

مؤشرات

بدأ الاجتماع باستعراض ومناقشة نتائج استبيان جودة الحياة الأمنية في إمارة عجمان لعام 2022، تعزيزاً لدور المنظومة الأمنية في تحقيق رفاه المجتمع وتحسين جودة الحياة ومجالات الأمن، إضافة إلى عرض ومناقشة نتائج مؤشرات قياس أداء وإنتاجية مراكز الشرطة الشاملة، وكذلك عرض المبادرات المستحدثة لإسعاد المتعاملين وتحقيق الاستباقية في الرضا عن الخدمات.

وفي الختام ثمن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي الجهود المبذولة لأعضاء اللجنة العليا الدائمة، والعمل على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة بما يعزز الرضا والسعادة ويدعم تميز مسيرة شرطة عجمان.

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