63 ألف مستخدم للنقل البحري في عجمان 2022

المصدر: عجمان - البيان

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كشف استطلاع للرأي أجرته هيئة النقل في إمارة عجمان خلال عام 2022 أن نسبة الراحة والأمان لمستخدمي النقل البحري (عبرة) بلغت 90 %، حيث بلغ عدد المستخدمين 63,658 مستخدماً بعدد 6,499 رحلة تراثية.

وأوضح الاستطلاع أن الخطط الاستراتيجية التطويرية لخدمات النقل التي تم وضعها تهدف لتقديم خدمات استباقية تفوق توقعات الجمهور من أجل الوصول إلى منظومة نقل ذكية تواكب التطورات المحلية والعالمية، كما أوضح الاستطلاع أن محطات النقل البحري في (العبرة) تعمل على مدار الأسبوع ضمن ساعات عمل مجدولة، حيث بلغت نسبة رضا المستخدمين عن مواعيد عمل النقل البحري، 89 %، كما أن هناك 4 محطات للنقل في منطقة الراشدية بالقرب من سوق السمك ومحطة الصفيا في منطقة مشيرف بالقرب من مجلس جمعية عجمان للصيادين ومحطة المارينا بالقرب من كورنيش عجمان (مارينا عجمان)، كما يبدأ العمل بمحطة الصفيا من الساعة 6:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً ابتداءً من يوم السبت إلى يوم الجمعة، أما بالنسبة لمحطة المارينا فتبدأ من الساعة 2:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

آلية

وأشار الاستطلاع للتحديث المستمر لآلية الدفع في محطات النقل البحري، حيث يمكن التوجه لأقرب محطة نقل بحري لدفع رسوم الخدمة نقداً أو عن طريق البطاقة البنكية أو عن طريق بطاقة مسار لدى موظف المحطة للحصول على التذكرة لتسهيل عملية تنقل الركاب وإدخال التحول الرقمي في عمليه الدفع الإلكتروني لتحقيق رؤية الهيئة نقل آمن مستدام ومتطور.

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