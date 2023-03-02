محمد بن راشد: الفن لغة الثقافات ومحرك الإبداع

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الفن هو اللغة المشتركة بين الدول والثقافات، وأنه المحرك الرئيسي للخيال والإبداع في مختلف الحضارات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض آرت دبي، اليوم.. ونشر سموه تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "خلال زيارة معرض آرت دبي اليوم.. 130 صالة لعرض أعمال الفنانين من أربعين دولة حول العالم.. الفن هو اللغة المشتركة بين الدول والثقافات.. الفن هو المحرك الرئيسي للخيال والإبداع في مختلف الحضارات".

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