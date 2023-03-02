الإمارات العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في القوة الناعمة

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في المؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي يشمل 121 دولة حول العالم، واعتبر سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ذلك مؤشر إلى صحة نهج الإمارات التنموي، ودورها المؤثر اقتصادياً وسياسياً وتنموياً على الساحة الدولية.

وقال سموه: "وصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، والذي يشمل 121 دولة حول العالم، يؤشر إلى صحة منهجيتها التنموية ودورها المؤثر اقتصادياً وسياسياً وتنموياً على الساحة الدولية".

وأشاد سموه بالتقدير العالمي لمكانة دولة الإمارات والذي يعكس جهود آلاف فرق العمل في الاقتصاد والسياسة والإعلام والثقافة وفي قطاع الفضاء وغيره من القطاعات لبناء سمعة دولية راسخة.. ومكانة دولة الإمارات وصورتها مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة..

وأضاف سموه: التقدير العالمي لمكانة دولة الإمارات جاء نتيجة جهود آلاف فرق العمل في الاقتصاد والسياسة والإعلام والثقافة وفي قطاع الفضاء وغيرها من القطاعات لبناء سمعة دولية راسخة.. ومكانة دولة الإمارات وصورتها مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة..

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