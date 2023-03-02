رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسة اليونان في ضحايا حادث تصادم قطارين

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية الصديقة في ضحايا حادث تصادم القطارين الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو.

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