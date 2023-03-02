مكتوم بن محمد: رحلة سلطان النيادي التاريخية للفضاء ستظل منارة للإماراتيين

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن رحلة سلطان النيادي التاريخية للفضاء ستظل منارة للإماراتيين لتحقيق الريادة في سبر الفضاء واحتمالاته الهائلة ومن طموح زايد ننطلق للمستقبل.

وقال سموه عبر تويتر: "نهنئ أصحاب السمو رئيس الدولة ونائبه بانطلاق سلطان النيادي الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية. النيادي هو ابن الإمارات التي تسمو برؤية قادتها وعزيمة شبابها. هذه الرحلة التاريخية ستظل منارة للإماراتيين لتحقيق الريادة في سبر الفضاء واحتمالاته الهائلة ومن طموح زايد ننطلق للمستقبل".

نهنئ أصحاب السمو رئيس الدولة ونائبه بانطلاق سلطان النيادي الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية. النيادي هو ابن الإمارات التي تسمو برؤية قادتها وعزيمة شبابها. هذه الرحلة التاريخية ستظل منارة للإماراتيين لتحقيق الريادة في سبر الفضاء واحتمالاته الهائلة ومن طموح زايد ننطلق للمستقبل. pic.twitter.com/Ux9dQbPVPH — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) March 2, 2023

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