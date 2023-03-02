اللجنة المشرفة على مهمة Crew 6: عملية الإطلاق "سلسة جدا"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت اللجنة المشرفة على مهمة Crew 6 في مؤتمر صحافي أن عملية إطلاق المهمة كانت"سلسة جدا" وأن فريق العمل قام بجهد ممتاز.

وانطلقت المهمة من المجمع رقم (39A) في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، ولاية فلوريدا "على مدى 6 أشهر

وشهدت قاعدة كيب كانافيرال انطلاق طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، على متن المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، والتي حملها الصاروخ «فالكون 9»، وتضم سلطان النيادي، اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة، من «ناسا»، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، «ناسا»، وأندري فيدياييف اختصاصي مهمة روسكوزموس الروسية.

وانطلقت المهمة ضمن البعثة 69 إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستعمل من بين مهامها على تركيب الأجزاء النهائية لـ «iRosa»، وهي الألواح الشمسية التي يتم تركيبها في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى إجراء التجارب والأبحاث العلمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز