محمد بن راشد: أبناء الإمارات فخر وعز يرفعون رؤوسنا في العالم

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أبناء الإمارات فخر وعز يرفعون رؤوسنا في العالم.

وقال سموه على حسابه في "تويتر":" انطلق ابن الامارات سلطان النيادي تحوطه رعاية الله وعنايته إلى الفضاء اليوم ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد تستغرق ستة أشهر لمحطة الفضاء الدولية .. أبناء الإمارات فخر وعز.. أبناء الإمارات يرفعون رؤوسنا في العالم.. ويرسمون لشباب العرب طريق كله أمل وعلم".

انطلق ابن الامارات سلطان النيادي تحوطه رعاية الله وعنايته إلى الفضاء اليوم ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد تستغرق ستة أشهر لمحطة الفضاء الدولية .. أبناء الإمارات فخر وعز.. أبناء الإمارات يرفعون رؤوسنا في العالم.. ويرسمون لشباب العرب طريق كله أمل وعلم pic.twitter.com/79znTU8SOP — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 2, 2023

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