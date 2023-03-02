رئيس الدولة: انطلاقة جديدة لطموح الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الفضاء هي انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.. أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالماً إلى أهله وبلده.. فخورون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية".

انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.. أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالماً إلى أهله وبلده.. فخورون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 2, 2023

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