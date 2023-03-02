شاهد .. سلطان النيادي يودع أصدقاءه قبل الانطلاق إلى الفضاء

المصدر: البيان

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ودع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي زملاءه قبيل الانطلاق لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وكان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملاؤه في طاقم Crew-6 وصلوا إلى مجمع الإطلاق 39A، وصعدوا إلى الممر المؤدي إلى مركبة دراجون التي ستحمل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. بينما قالت شركة سبيس إكس إن جميع المؤشرات تبدو جيدة وبانتظار لحظة الإطلاق، فيما تستمر مراقبة الأحوال الجوية.

واستعدت شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك لإرسال طاقم إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) التالي بمحطة الفضاء الدولية إلى المدار اليوم الخميس، بعد نحو 72 ساعة من إلغاء المحاولة الأولى بسبب انسداد مرشح في نظام الإطلاق.

وينضم رائد فضاء إماراتي وآخر روسي إلى رائدي فضاء من ناسا في مهمة علمية مدتها ستة أشهر تغطي تجارب مختلفة مثل نمو الخلايا البشرية في الفضاء والتحكم في المواد القابلة للاحتراق في الجاذبية متناهية الصغر. ومن المقرر أن تقلع مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون تسعة تعلوه كبسولة كرو دراجون تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور، في الساعة 12:34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0534 بتوقيت جرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وينبغي أن يصل الطاقم المكون من أربعة أفراد إلى محطة الفضاء الدولية، التي تدور على ارتفاع 420 كيلومترا تقريبا من الأرض، بعد حوالي 25 ساعة من الإطلاق أي في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وألغيت يوم الاثنين المحاولة الأولى لإرسال الطاقم إلى الفضاء قبل أقل من ثلاث دقائق من موعد الإقلاع عندما اكتشفت فرق الإطلاق مشكلة في تدفق سائل تشغيل محركات الدفع الرئيسية للصاروخ. وقالت ناسا إنه تم حل المشكلة عن طريق استبدال مرشح مسدود وتطهير النظام.

وقالت ناسا أمس الأربعاء إن المهمة جاهزة للإطلاق مع احتمال 95 بالمئة أن تسود ظروف جوية مواتية.

وذكرت سبيس إكس على تويتر "كل الأنظمة تبدو مستعدة للإطلاق"، لكن الفرق تراقب حالة الطقس على امتداد مسار صعود المركبة الفضائية.

المهمة التي تعرف باسم كرو 6، أو الطاقم 6، تمثل سادس فريق في مهمة طويلة الأمد بمحطة الفضاء الدولية تنقله ناسا على متن مركبة لسبيس إكس منذ بدأ مشروع الصواريخ الخاص الذي أسسه ماسك في إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار في مايو أيار 2020. وماسك أيضا هو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر.

ويقود أحدث طاقم لمحطة الفضاء الدولية رائد الفضاء المخضرم ستيفن بوين (59 عاما) الذي كان يوما ضابط غواصة بالبحرية الأمريكية.

وسيقوم زميله في ناسا رائد الفضاء وارين "وودي" هوبورج (37 عاما)، وهو مهندس وطيار، بأول رحلة فضاء له.

كما يتميز الطاقم 6 بضمه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، (41 عاما) وهو ثاني إماراتي يحلق إلى الفضاء والأول الذي ينطلق من الأراضي الأمريكية ضمن فريق مهمة طويلة الأمد لمحطة الفضاء.

والرابع هو رائد الفضاء الروسي أندريه فيدياييف (42 عاما) والذي يعمل مثل النيادي مهندسا.

وسيرحب سبعة رواد فضاء على متن المحطة بفريق الطاقم 6.

ويجري تشغيل محطة الفضاء الدولية، التي يضاهي طولها ملعبا لكرة القدم وتمثل أكبر جسم من صنع الإنسان في الفضاء، بشكل مستمر منذ أكثر من 20 عاما بواسطة اتحاد تقوده الولايات المتحدة وروسيا ويضم كندا واليابان و 11 دولة أوروبية.

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