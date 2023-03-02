«الفجيرة الإلكترونية» تنال شهادة التوافق الأمني العالمية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت حكومة الفجيرة الإلكترونية عن حصول الدائرة على شهادة التوافق لأمن البيانات من قبل شركة «فاليو مينتور»، لتضاف إلى منظومتها في الاعتمادات العالمية، ولتصبح بذلك أول جهة حكومية محلية تُحقق الشهادة الدولية في التوافق الأمني، حيث تصادق الشهادة الامتثال لمعايير ضمان حماية وتأمين عمليات وأنظمة الدفع الرقمي للخدمات الحكومية عبر بوابة الدفع الرسمية لحكومة الفجيرة، وذلك لتعزيز ثقة عملائها.

وقال الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة: تمثّل هذه الشهادة خطوة إضافية في استراتيجياتنا الرامية نحو الالتزام بالمعايير الأمنية الدولية لضمان حماية وتأمين عمليات وأنظمة الدفع الرقمي للخدمات الحكومية عبر بوابة الدفع الرسمية لحكومة الفجيرة بهدف وضع أسس حكومة رقمية استباقية وآمنة.

وتسلط هذه الشهادة الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الدائرة في دفع مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية بإمارة الفجيرة وتعزيز الريادة الرقمية للدائرة.

اختراقات

وأشار إلى أن هذه الشهادة تسهم في الحد من اختراقات بيانات بطاقات الدفع بتوفر معايير الأمان، إذ إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حكومة الفجيرة الإلكترونية المستمرة واستراتيجيتها لجعل أنظمة الدفع الرقمية أكثر أماناً، بهدف إثراء جودة الحياة وتعزيز ثقة الجمهور بالاعتماد على الخدمات الرقمية والذكية.

ولفت إلى أن هذه الشهادة تؤكد الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان في منظومة بوابة الفجيرة للدفع الرقمي، والذي بدوره يعزز ثقة مستخدمي بوابة الفجيرة للدفع الرقمي في سلامة وسرية معلوماتهم المالية وبياناتهم الشخصية، مما يجعل بوابة الفجيرة للدفع الرقمي بوابة الدفع الأكثر أماناً في إمارة الفجيرة.

تفعيل

وقال الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي إنه يجري العمل حالياً على تفعيل بوابة دفع رقمية موحدة لحكومة الفجيرة، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارة في التحول الرقمي الكامل لكافة التعاملات بحكومة الفجيرة، في إطار تسخيرها لكافة الوسائل الذكية والمتطورة لاستمرارية الأعمال بشكل آمن وفعّال.

وأوضح أنه سيتم ربط البوابة بقاعدة البيانات المخزنة في مركز البيانات التابع لحكومة الفجيرة، ليكون نظام الدفع موحداً على مستوى الإمارة مما يسهم في تسهيل عملية التدقيق والإدارة للموارد المالية، كما سيتم ربط بوابة الدفع الرقمي بالمواقع الإلكترونية وبتطبيقات الهواتف الذكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز