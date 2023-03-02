«دفاع الوطني» والسفير الإسرائيلي يبحثان العلاقات البرلمانية

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة بأبوظبي أمير حايك سفير دولة إسرائيل. وأكد اللقاء تطور العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية عبر الزيارات والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار الجانبان إلى أهمية الاتفاق الإبراهيمي في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية عبر دعم الازدهار في المنطقة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

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