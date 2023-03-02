حاكم رأس الخيمة يرأس وفد الدولة في قمة «عدم الانحياز» بأذربيجان

المصدر: باكو- وام

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصل أمس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى جمهورية أذربيجان على رأس وفد الدولة المشارك في اجتماع قمة حركة عدم الانحياز، التي تبدأ أعمالها اليوم في العاصمة باكو، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن الدول الأعضاء.

وتبحث القمة، التي ترأسها جمهورية أذربيجان، تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء وتكاتف الجهود تجاه القضايا والتحديات الدولية وتفعيل دور الحركة على صعيد العمل الجماعي المشترك لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار الدولي.

لقاء

والتقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي امس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وذلك في العاصمة باكو بالتزامن مع ترؤس سموه وفد الدولة المشارك في قمة حركة عدم الانحياز التي تعقد في العاصمة الأذرية باكو.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى الرئيس الأذربيجاني وتمنيات سموه لعليف موفور الصحة والعافية ولأذربيجان وشعبها مزيدا من التقدم والنماء، فيما حمل الرئيس، صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية و لدولة الإمارات و شعبها مزيدا من التقدم و الإزدهار.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برئاسة أذربيجان لقمة حركة عدم الانحياز وما ستسفر عنه من نتائج وتوصيات من شأنها الإسهام في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء .. متمنيا سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، أشاد الرئيس إلهام علييف بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين الصديقين وما شهدته من تطور وتقدم في العديد من المجالات في السنوات الماضية، مثمنا مشاركة دولة الإمارات في القمة بوفد رفيع المستوى.

وتناول سموه ورئيس أذربيجان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، واستعرضا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان والدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وحمد أرحمه الشامسي مدير مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.

وصول

وكان في استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لدى وصوله مطار حيدر علييف الدولي رشاد نبييف وزير التنمية الرقمية والنقل في أذربيجان، وفارض رضاييف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وعدد من المسؤولين.

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