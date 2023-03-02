1050من المتطوعين وكبار المواطنين والمقيمين في «رحلة الأجيال»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» فعاليات الدورة السابعة من برنامجها «رحلة الأجيال»، المبادرة التي أطلقتها الهيئة وينظمها المتطوعون من مختلف شرائح المجتمع، عبر استضافة فعالية «الجولة الختامية» في حديقة أم الإمارات، بحضور كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».

وبلغ عدد المشاركين في برنامج رحلة الأجيال إلى يومنا هذا أكثر من 600 من المتطوعين و450 من كبار المواطنين والمقيمين، بينما شهدت الدورة الأخيرة من البرنامج مشاركة أكثر من 125 من كبار المواطنين الذين استفادوا من اللقاءات التي جمعتهم مع 141 متطوعاً على مدى ستة أسابيع في ستة مواقع مختلفة، وهي جزيرة الجبيل، ونادي الجزيرة، وفندق روتانا جزيرة السعديات..

وجرين هاوس السمحة، ومحمية كثبان الوثبة الأحفورية، وحديقة أم الإمارات، وتهدف هذه اللقاءات إلى جمع الأفراد من مختلف الفئات العمرية لتمتين العلاقات والتشجيع على نقل المعارف والخبرات والحكمة بين كبار المواطنين والمقيمين والمتطوعين.

رعاية شاملة

ويأتي برنامج «رحلة الأجيال» انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم الرعاية الشاملة لكبار المواطنين والمقيمين وتعزيز تواصلهم مع بقية أفراد المجتمع. ومن جانبها، تلتزم هيئة «معاً» بتعزيز مشاركة سكان أبوظبي بالكامل ودعمهم، وإحداث الفارق الإيجابي في حياة أفراد المجتمع وتسليط الضوء على المساهمات التي يقدمها القطاع الخاص لإنجاح البرنامج.

من ناحية أخرى، يتيح البرنامج أمام الأفراد فرصة المشاركة في مبادرة مهمة تستهدف شريحة خاصة من المجتمع، ألا وهي كبار المواطنين والمقيمين

مشاركة فعالة

وقالت سلامة العميمي، مدير عام «معاً»، إن برنامج رحلة الأجيال ينسجم مع أهدافنا في دعم ثقافة المسؤولية الاجتماعية المشتركة وإحداث أثر إيجابي حقيقي في المجتمع، من خلال تعزيز التواصل بين مختلف شرائحه، كما يهدف إلى نشر ثقافة المشاركة الفعالة في المجتمع، ويتماشى البرنامج مع قيمنا في هيئة معاً، لا سيما السعي لإحداث التغيير الإيجابي وتمكين المتطوعين من تحمل المسؤولية الفردية بشأن الدور الذي يُمكنهم لعبه في هذا الصدد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز