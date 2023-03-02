مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة وتوظيفهم في القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حفل توقيع مذكرة التفاهم بين كليات التقنية العليا ومجموعة عبدالواحد الرستماني، والذي أقيم في مقر الكليات بدبي، بحضور الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، وهدى الرستماني عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني والرئيس التنفيذي للمشاريع.

وقع المذكرة كل من الشيخة هند المعلا نائب مدير مجمع كليات التقنية للتوظيف والاقتصاد المعرفي، وناصر المضرب الأحمد، مدير إدارة العلاقات الخارجية وتطوير الأعمال في مجموعة عبدالواحد الرستماني.

ونصت المذكرة على تعاون الطرفين في إعداد برامج للتدريب المتخصص للطلبة، وتأسيس مركز متخصص للهندسة الميكانيكية وقطاع السيارات، بحيث يتم تشغيله على أعلى مستوى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز