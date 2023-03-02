عبد الله بن سالم يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2022م، الذي أقيم أمس، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وتفضّل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، بتكريم الفائزين بالجائزة بفئاتها المتنوعة من المؤسسات والأفراد، خليجياً ومحلياً، بالإضافة إلى تكريم الشركاء والرعاة الاستراتيجيين ولجان التحكيم وفريق عمل الجائزة تقديراً لدورهم وتثميناً لجهودهم المتميزة في توفير الدعم للجائزة في كافة مراحلها.

وفاز بالجائزة لهذا العام، في فئة جائزة الشارقة للتميز الخليجية كل من: مصرف الراجحي من المملكة العربية السعودية، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة سعود بهوان من سلطنة عمان، وبنك أبوظبي الأول من دولة الإمارات.

وفاز في فئة جائزة الشارقة للتميز كل من: إعمار العالمية للصناعات، ومستشفى زليخة.

بينما فاز في فئة جائزة الشارقة للتميز للمسؤولية المجتمعية كل من: جمعية الشارقة التعاونية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة.

وفاز مجلس الشارقة الرياضي في فئة جائزة الشارقة الخضراء، بينما فاز في فئة جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كل من: مصاعد لتركيب المصاعد، والخليج لصناعة المطاط.

وفاز في فئة جائزة أفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية: الزاجل لإدارة المعارض، كما فازت جمعية الشارقة التعاونية في فئة جائزة الشارقة للتوطين الخليجية.

وضمت قائمة الجهات المكرمة من الشركاء والرعاة كل من: هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشارقة لتطوير القدرات، ومركز الشارقة الدولي للتحكيم (تحكيم)، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبرق الإمارات، وكلية الأفق الجامعية.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تلته آيات بينات من القرآن الكريم، بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً وثائقياً عن جائزة الشارقة للتميز التي تعد إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة جاذبة للعمل والاستثمار، من خلال تحفيز المنشآت وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار، كما سلّط العرض الضوء على هويتها وأهدافها وفئاتها، وآليات عملها ومراحل الترويج والتقييم والتحكيم التي مرت بها وصولاً إلى إعلان نتائجها النهائية في دورتها الجديدة.

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