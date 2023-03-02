حمدان بن محمد: فريق «أمانة المجلس التنفيذي» يلعب دوراً مهماً في تحقيق ريادة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بقيادة معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في «تويتر» نشرها رفقة صورتين، جمعته بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بالفريق على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي في أبراج الإمارات.

ودوّن سمو ولي عهد دبي: «على هامش اجتماع المجلس التنفيذي، التقيت برفقة أخي الشيخ مكتوم فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. بقيادة الأخ عبدالله البسطي يلعب هذا الفريق دوراً مهماً في دعم صناعة القرار الحكومي لتحقيق ريادة دبي في مختلف المجالات، ونشكر لهم جهودهم».

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