«كهرباء دبي» تتيح موظفها الافتراضي «رمّاس» على «إنستغرام»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إتاحة موظفها الافتراضي «رمّاس»، المعتمد على الذكاء الاصطناعي، عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» من خلال خاصية المراسلة (Message)، لتكون الهيئة بذلك أول جهة حكومية في دولة الإمارات تعتمد تقنية الـ«تشات بوت» على منصة «إنستغرام».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يؤكد إتاحة خدمات «رماس» عبر منصة «إنستغرام» سعي الهيئة للاستفادة من بنيتها التحتية الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز سعادة المتعاملين والمعنيين، عبر توفير خدمات ذات قيمة مضافة تثري تجربتهم، وتأتي عقب الإعلان عن الاستفادة من تقنية «تشات جي بي تي» لإثراء خدمات الهيئة، تماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، ومبادرة «دبي 10X» ومبادرة «دبي الذكية».

استفسارات

ويتميز «رمّاس» بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناءً على استفساراتهم، وتقديم خدمات إنجاز المعاملات وتوفير المعلومات، وذلك من خلال طريقتين للتفاعل إما عن طريق الاختيار من قائمة الخدمات أو الأسئلة المباشرة.

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