سلطان القاسمي يثمن التعاون العلمي بين جامعات الشارقة والمؤسسات الدولية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وفداً من العلماء المشاركين في منتدى المعرفة والتعليم الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالشارقة، في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحب سموه بالوفد الزائر لإمارة الشارقة، مثمناً التعاون العلمي بين جامعات الشارقة والمؤسسات الأكاديمية العلمية الدولية، وأهمية الزيارات العلمية للعلماء والمتخصصين، ما يسهم في تبادل الخبرات وإثراء الجوانب المعرفية وتطويرها لفائدة ومستقبل العملية التعليمية بأركانها المتكاملة لمصلحة المتعلمين.

وناقش الاجتماع أهمية تطوير المنظومة التعليمية ومستقبل التعليم بشكل عام، والمعينات والوسائل الخاصة به، وما ستكون عليه البيئات التعليمية في المستقبل، بالإضافة إلى أهمية إعداد المعلمين وتدريبهم، والاهتمام بتوفير مصادر المعرفة المتعددة دعماً للبحث العلمي والارتقاء بمهاراته لدى الطلبة ليكون كل منهم مشروع باحث متمكن.

وتناول الاجتماع عدداً من التجارب العالمية المتميزة في المجالات التعليمية المختلفة، ودور المؤسسات التربوية في العمل على تعزيز التعليم، داخل وخارج القاعات المخصصة للدراسة، والسعي نحو مزيد من الابتكار عبر الاستفادة من التكنولوجيا والوسائل المتنوعة لإثراء عملية التعلم والتعليم وتحسين عمليات الفهم والاستيعاب لدى الطلاب وتوسيع معارفهم وتوجيههم وتحفيزهم.

من جانبهم، أشاد الوفد بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم التعليم بالإمارة، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة للارتقاء به في كافة مراحله، مما أسهم في النهضة التعليمية والمعرفية والبيئة التربوية المتميزة في كافة المرافق العلمية بالإمارة.

الارتقاء بالمسرح

كما استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وفد الهيئة العربية للمسرح برئاسة إسماعيل عبدالله أمين عام الهيئة.

ورحب سموه بالأمين العام للهيئة العربية للمسرح والوفد المرافق له، مشيداً بالجهود المبذولة للارتقاء بالمسرح العربي بكافة مكوناته، والفعاليات التي ينظمها في دول الوطن العربي في مختلف أقطاره.

وكان سموه قد استمع إلى شرح مفصل حول أنشطة الهيئة المتنوعة والتي تشمل مهرجان المسرح العربي الذي يقام في كل دورة بإحدى الدول العربية، والملتقيات والمؤتمرات المعنية بشؤون المسرح.

تقسيم إداري

إلى ذلك، اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، التقسيم الإداري الجديد لضواحي مدينة خورفكان، ويشمل ضاحية سيح الخور التي تضم «حي البردي - حي البطحاوات - جبل المنزل - جبل الرابي»، وضاحية الحوامي وتضم «حي المديفي، وحي حياوة، وجبل العوين، وجبل سيدة، وجبل الدورة».

تخصيص أراض

وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة، دائرة التخطيط والمساحة، بتخصيص أراضٍ صناعية في مدينة الذيد لكافة المقاولين المواطنين العاملين في دبا الحصن، لتكون مخازناً لمعداتهم.

أعلن ذلك، خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر، مضيفاً: «ننسق مع بلدية دبا الحصن لإلغاء شرط أن تكون المخازن في دبا الحصن».

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