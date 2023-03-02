«مدينة إكسبو دبي» تستضيف حفل ختام مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي - وام

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عقد ممثلو مدينة إكسبو دبي وممثلو مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي ستقام خلال الفترة من الثاني وحتى الثالث عشر من رمضان المقبل، اجتماعاً تنسيقياً في مقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر بدبي.

وتمت مناقشة تفاصيل وفقرات الحفل الختامي للدورة السادسة والعشرين من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم يوم 13 من شهر رمضان المقبل ضمن فعاليات «حي رمضان»، الذي تنظمه المدينة وينطلق خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى عيد الفطر.

ورحب أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة المتحدث الإعلامي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بوفد مدينة إكسبو ونقل لهم تحيات المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وإخوانه نائب رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وعبر عن سعادته وسعادة أسرة الجائزة بهذا التعاون مع مدينة إكسبو.

وتوقع الزاهد أن يخرج حفل الختام بمستوى متميز نظراً لما يتمتع به القائمون على شؤون الجائزة وإدارة مدينة إكسبو من خبرة كبيرة ونجاحات تحققت في تنظيمهم للفعاليات المختلفة، فيما تابع الحضور بعض مشاهد الفيديو التي لخصت الاحتفالات الختامية التي أقامتها الجائزة خلال السنوات الماضية.

وبدوره استعرض إبراهيم عبد الرحيم مستشار في مدينة إكسبو دبي، أهداف فعالية «حي رمضان» الذي يقام للمرة الأولى في مدينة إكسبو هذا العام وما سوف يتخلله من أنشطة وفعاليات يومية بمشاركة زوار المدينة، كما قدمت المخرجة آمنة بالهول تصورها لحفل الختام الذي سيتم إخراجه بطريقة إبداعية تليق بمكانة القرآن الكريم في نفوسنا جميعاً وتتناسب مع روحانيات الشهر الكريم وأجوائه الإيمانية.

وذكر محمد الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات والموارد البشرية مدير مكتب رئيس اللجنة المنظمة، إن المستشار بوملحه وجه بتوفير كل الإمكانات لنجاح التعاون مع إدارة مدينة إكسبو دبي وإخراج الحفل بالمستوى المطلوب.

وأشار خالد المرزوقي نائب رئيس لجنة العلاقات العامة، إلى أن العلاقات العامة بالجائزة ستتعاون بكل الأمور التي تتعلق بتوجيه الدعوات لحضور الحفل الختامي والترتيبات الخاصة بالتنقل من وإلى مقر الاحتفال واستقبال كبار المدعوين.

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