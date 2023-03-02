منصة «زايد المُلهم» تنظم حدث «زايد توك» العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظّم المنصة العالمية للإلهام «زايد المُلهم» حدث «زايد توك»، الحدث العالمي الأكثر إلهاماً.

سيضم «زايد توك» في نسخته الأولى (8) متحدثين تحفيزيين من مختلف أنحاء العالم، اجتمعوا ليشاركوا خبراتهم وقصصهم المُلهمة في قطاع إدارة الأعمال، وتطوير المشاريع المبتكرة والريادية مع قاعدة واسعة من الحضور. وسيعقد «زايد توك» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، القاعة الرابعة، في 13 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

تحديات

يعد هذا الحدث جزءاً من المشروع الأشمل للمنصة، إذ سيقوم المتحدثون لأول مرة بمشاركة قصصهم الملهمة مع الجمهور بشكل مباشر على مسرح «زايد توك»، كما سيتحدثون عن التحديات التي واجهوها، والصعوبات التي غيّرت مجرى حياتهم، ونجاحاتهم المُلهمة.

ويشارك في الفعالية جاسيكا كوكس، وهي أول طيّار في العالم بدون ذراعين، ومتحدثة تحفيزية دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل هذا الإنجاز، ومايك زيلر، رجل أعمال، وأحد المساهمين في مجلة فوربس،، وتوفيق كريدية، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «براندز فور ليس»، وعمر البوسعيدي، مؤلف ورائد أعمال إماراتي، والدكتور خالد غطاس.

وهو يعد من أبرز الشخصيات الإعلامية في العالم العربي في مجال الأحياء ومجال التنمية البشرية، وعلا دودين، الرئيس التنفيذي لمنصة «Bit0asis» المختصة في التداول الرقمي، ودونكان ستيفن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Influence Association»، ونهلة المهيري، مخرجة تلفزيونية إماراتية والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «Beyond Studios»، وسفيرة الخير في الإمارات.

احتفاء

جدير بالذكر أن إطلاق المنصة العالمية للإلهام؛ «زايد المُلهِم» جاء في «عام زايد» احتفاءً بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، (1918-2018)، المُلهم الأول، باني دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسس اتحادها.

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