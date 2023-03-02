حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار مختلفة الشدة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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تتأثر دولة الإمارات بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، تصاحبه كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا وتشكيلات من السحب العالية والمتوسطة تتحرك من الغرب إلى الشرق يصاحبها سقوط أمطار، ونتيجة لوجود الجبال شرقاً فمن المتوقع تكوّن بعض السحب الركامية.

مناطق

ويتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة وعلى فترات غرباً، ثم تمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وسقطت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطاري أبوظبي والعين الدوليين، وكانت خفيفة على مدينة أبوظبي ومنطقة الكورنيش، وعلى ربدان والشوامخ وعدد من الجزر.

واستمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، قد تصل إلى 35 كم/‏‏س.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 32 درجة مئوية في خطم الشكلة بالعين عند الساعة 11:45، وحتا (دبي) عند الساعة 1:15 ظهراً، فيما سجلت أقل درجة في ركنة بالعين بواقع 15 درجة مئوية عند الساعة 2:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

فرصة

كما يتوقع أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وقد تتكوّن بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ويكون رطباً ليلاً، وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الجمعة يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ويكون رطباً ليلاً وصباح السبت.

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