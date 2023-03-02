«طرق دبي» تدرس تشغيل الحافلات الكهربائية ضمن أسطول النقل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تدرس هيئة الطرق والمواصلات في دبي استخدام الحافلات الكهربائية ضمن أسطول حافلات المؤسسة في إطار جهودها في استخدام الطاقة النظيفة، وذلك بعد النجاح والنتائج الإيجابية التي حققتها الخطة الأولى التي تم تطبيقها لتحويل 50 % من مركبات الأجرة بدبي لمركبات صديقة للبيئة، والتي ساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية، بأكثر من 420 ألف طن، بمعدل 70 ألف طن سنوياً.

طاقة نظيفة

وقال منصور رحمة الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: إن الهيئة حريصة على تحويل أسطول مركبات وحافلات تاكسي دبي إلى صديقة للبيئة، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بترشيد استخدام الطاقة في الدولة نظراً لأهميتها للاستدامة البيئية ولمشاريع التنمية.

وأضاف: بلغ عدد أسطول مركبات مؤسسة تاكسي دبي أكثر من 5600 مركبة وشهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.5 % للمركبات ونسبة 114 % للحافلات مقارنة بالسنوات الماضية، وتمتلك المؤسسة 209 مركبات كهربائية و3894 مركبة هجينة مما يرفع نسبة المركبات الصديقة للبيئة بالمؤسسة إلى 73 %، وتخطط المؤسسة إلى تحويل مركبات الأجرة بنسبة 100 % مركبات صديقة للبيئة «هجينة وكهربائية وهيدروجينية» بحلول العام 2027 إلى جانب دراسة إمكانية استخدام الحافلات الكهربائية ضمن أسطول حافلات المؤسسة.

تكاليف

وأوضح أن نتائج التجارب التي أجريت على المركبات الصديقة للبيئة، والتي بدأت الهيئة في تشغيلها التجريبي عام 2008، أكدت أنها تعد حلاً بيئياً صائباً لخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استهلاك الوقود وخفض تكليف الصيانة بسبب قلة الأعطال الميكانيكية وكذلك خفض مستوى الضجيج.

وأشار إلى أن البنية التحتية في دبي تساعد على انتشار المركبات الصديقة للبيئة وزيادة الإقبال على استخدامها، ولعل تسارع التطور التكنولوجي وتقليل مدة الشحن للمركبات الكهربائية من 8 ساعات إلى أقل من ساعة ونصف الساعة، مؤشر قوي للوصول لمدة زمنية أقصر، لشحن المركبات خلال الأعوام القليلة المقبلة .

أول جهة

وأكد الفلاسي أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعتبر أول جهة في المنطقة نفذت التشغيل التجريبي للمركبات الهجينة التي تعمل بالوقود والكهرباء ضمن أسطول مركبات تاكسي دبي، في عام 2008، لافتاً إلى أن الهيئة تستهدف ضمن الخطة «2023 ـ 2027»، تحويل كامل مركبات قطاع الأجرة لمركبات صديقة للبيئة، حيث سيجري تحويل 10 % من المركبات سنوياً، ولمدة 5 أعوام، وصولاً لتحقيق نسبة 100 % في عام 2027.

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