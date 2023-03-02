توسعة مركز «هاي هوبس» لعلاج الأمراض النادرة للأطفال أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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أكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، اهتمام الهيئة البالغ بتنويع الاختصاصات الطبية، ولاسيما التخصصات النادرة، التي أصبحت علامة مميزة للقطاع الصحي في دبي، ونقطة جذب مهمة للباحثين عن العلاجات المتقدمة وبيئة الاستشفاء النموذجية، من داخل الدولة وخارجها.

جاء ذلك لدى تدشين الكتبي التوسعة الجديدة لمركز «هاي هوبس»، المتخصص في علاج الأمراض النادرة لدى الأطفال من أصحاب الهمم، وذلك بحضور الدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولين برغوت جعفر، مؤسسة مركز «هاي هوبس» لعلاج الأطفال. ومع التوسعة الجديدة، ستتضاعف الطاقة الاستيعابية الحالية مما يتيح عقد 400 جلسة علاجية إضافية أسبوعياً ورعاية 100 طفل إضافي.

رعاية شاملة

وعقب تدشينه التوسعة الجديدة، وتفقده مرافقها وأجهزتها واطلاعه على أساليب العلاج فيها، قال الكتبي إن هيئة الصحة بدبي تفتح آفاقاً رحبة أمام تأسيس المنشآت التخصصية والمتكاملة في خدماتها، كما أنها تعمل دائماً على إحاطة أصحاب الهمم بالرعاية الشاملة فائقة المستوى، وتوفير كل السبل التي تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية عالية الجودة، التي تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم.

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