روبوت للتدريب على المشي في «العين للرعاية والتأهيل»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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دشنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مقر مركز العين للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة صباح أمس جهاز تدريب المشي «اللوكومات» الروبوتي، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والتي أسهمت بتوفير الجهاز ليكون الجهاز الثاني بالمؤسسة، وليضاف إلى الجهاز الموجود بمختبر التأهيل الذكي المتكامل للعلاج وإعادة التأهيل بمقر مركز أبوظبي التابع للمؤسسة.

وقال عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة: إن المؤسسة دشنت جهاز تدريب المشي «اللوكومات» في مركز العين للرعاية والتأهيل بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الأمر الذي يؤكد في الوقت ذاته على مدى حرص المؤسسة على اتباع أفضل المعايير العالمية وتطبيق أكثر الممارسات فعالية والعمل نحو إيجاد مجموعة من الأفكار المبتكرة لتطوير خدماتها بما يتوافق مع التطور التكنولوجي على مستوى العالم في مجالات الرعاية والتأهيل.

اهتمام خاص

وأوضح الحميدان أن المؤسسة أولت اهتماماً خاصاً بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تأهيل حالات أصحاب الهمم، وحرصت على تقديم أنواع مختلفة منها، لتتناسب مع كل الحالات من أصحاب الهمم لا سيما الأطفال منهم.

وقالت موزة المهيري، رئيسة قسم الرعاية الصحية في مركز العين لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في حديثها لـ «البيان»: «لقد تم تدريب عدد 6 معالجين من منطقة العين على الجهاز وكيفية استخدامه. كما تم البدء بعملية مسح احتياجات الأطفال ذوي التحديات الحركية وتحديد الأولويات والبدء في تنفيذ الجلسات بدءاً من شهر يناير الماضي لهذا العام لعدد 20 مستفيداً تقريباً.

إعادة التأهيل

ولفتت إلى أنه أصبحت الأجهزة الروبوتية والواقع الافتراضي بشكل متزايد جزءاً من الطب الحديث اليوم، موضحة أن إعادة التأهيل هي أحد المجالات التي تستخدم فيها التكنولوجيا الروبوتية، خصوصاً في إعادة التأهيل العصبي، ويمكن تسريع عملية التعافي واستعادة الوظائف بمساعدة الأجهزة الروبوتية المختلفة.

كما لفت المهندس ثامر القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إلى ضرورة دعم وتمكين الأطفال من فئة أصحاب الهمم، وتكريس الموارد والجهود لتعزيز فرص اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع.

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