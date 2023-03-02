1440 علامة تجارية عالمية في «دبي ديرما»

المصدر: دبي - وام

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افتتح الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام أمس فعاليات الدورة الـ22 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2023»؛ الحدث الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية الذي يستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أبرز الشركات والأطباء والمتخصصين والخبراء في مجال طب الجلد والليزر والتجميل.

وسيتم خلال الحدث عرض أكثر من 125 دراسة علمية حديثة ومشاركة أكثر من 1440 علامة تجارية عالمية تمثل 480 شركة إقليمية وعالمية تستعرض أحدث أجهزتها.

حلول

وقام الشيخ حشر بن مكتوم بجولة في المعرض اطلع خلالها على منصات الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية المشاركة رافقه خلالها كل من الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دبي ديرما» رئيس «اندكس القابضة»، والدكتور إبراهيم كلداري أستاذ الأمراض الجلدية رئيس مؤتمر «ديرما دبي»، والدكتور حسن كلداري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور عبدالوهاب الفوزان رئيس الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية، وعدد من المسؤولين والمختصين المعنيين.

وأكد الدكتور عبدالسلام المدني التزام مؤتمر ومعرض «دبي ديرما 2023» بتوفير أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الأمراض الجلدية والتجميل، لافتاً إلى أن هذا الحدث يعد الأكبر على الإطلاق حتى الآن في المنطقة.

وأضاف: «دبي ديرما» هو مثال على عزمنا في المساهمة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وتعزيز مكانتها بين أفضل 3 مدن عالمية.

مشاركة

وقال الدكتور حسن كلداري: إن مؤتمر «دبي ديرما» هذا العام يركز على مواضيع وأجندات متنوعة ومشاركات من دول جديدة تخص الأمراض الجلدية ومستقبلها، إضافة إلى عرض أحدث الدراسات في مجال الجلدية والعناية بالبشرة والتجميل.

وأشار إلى تطور مجال الأمراض الجلدية والجراحات التجميلية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية ما أدى إلى زيادة دائرة الابتكار والمنافسة في هذه التخصصات.

جلسات

وقال الدكتور حسن كلداري: نسعى دائماً في ملتقيات كهذه إلى ربط الجانب التجميلي بالجانب العلمي في مجال العناية بالبشرة، حيث نقدم البراهين الكافية التي تكون كالجسر المتين بين الجمال الخارجي والداخلي وهذا ما نسعى إليه كأطباء متخصصين وكمسؤولين عن مؤتمرات ضخمة مثل «دبي ديرما». ومن المتوقع أن يشارك في «دبي ديرما 2023» خلال أيامه الـ3 حوالي 24 ألف مشارك وزائر من 114 دولة حول العالم لبحث كل ما هو جديد في مجال الجلدية والعناية بالبشرة.

ويتحدث في مؤتمر «دبي ديرما 2023» قرابة 340 مشاركاً من مختلف البلدان ضمن 360 جلسة علمية تضم 80 ورشة عمل تناقش الأمراض الجلدية وأمراض الجلدية عند الأطفال والمواضيع المتعلقة بالجراحات التجميلية والليزر وطب الجلد التجميلي ومكافحة الشيخوخة وغيرها.

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