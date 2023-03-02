شرطة دبي: لا قضايا مجهولة جنائياً ومرورياً في حتا خلال 6 أعوام

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن الجهود التي يقوم بها مركز شرطة حتا في منطقة الاختصاص، ساهم في تعزيز الأمن والأمان، خصوصاً في موسم الشتاء الذي شهد إقبالاً كثيفاً من الزائرين للاستمتاع بأجوائه، منوهاً أن المركز لم يسجل أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري على مدار الأعوام الستة الماضية.

جاء ذلك خلال، تفقده لمركز شرطة حتا، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، ونائبه العقيد عبدالله راشد الهفيت، وعدد من الضباط.

مؤشرات

واطلع اللواء الجلاف على المؤشرات الاستراتيجية للمركز للعام 2022، والتي حقق فيها نسبة 98.75 % في الشعور بالأمان في منطقة الاختصاص، ونسبة 100 % في مؤشر الثقة في «مركز الشرطة القريب»، كما حقق المركز متوسط زمن استجابة الدوريات الأمنية للحالات الطارئة، بدقيقة و7 ثوانٍ، وكان المستهدف 3 دقائق، في حين بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 5 دقائق و49 ثانية في العام 2022، وكان المستهدف 6 دقائق و50 ثانية.

كما اطلع اللواء الجلاف على نتائج فرقة الشجعان التخصصية للأمن السياحي وأمن الملاعب وتغطية الفعاليات والمناسبات المقامة بمنطقة الاختصاص، حيث نجح المركز في تغطية 42 فعالية وإنقاذ 10 سياح خلال العام الماضي، ممن قصدوا منطقة حتا للاستمتاع بأجوائها، وخرجوا عن المسارات الجبلية المحددة للتسلق.

صفر قضية مرورية

ونوه اللواء الجلاف بجهود قسم السجلات المرورية، وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح، من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، ما أدى إلى تحقيق «صفر» قضية مرورية مجهولة خلال السنوات الماضية.

كما قام المركز بتنفيذ العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والشركاء، ومن أبرزها حملة «الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة» خلال فترة الشتاء، وحملة «أرواحكم تهمنا وسلامتكم سعادتنا» خلال شهر رمضان المبارك، وحملة «الرخصة أولاً»، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من محاضرات التوعية المرورية في مدارس حتا، والعديد من الدوائر الحكومية في منطقة الاختصاص.

واطلع اللواء جمال الجلاف على المبادرات الإدارية، التي نفذها المركز للموظفين، والتي أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 98 % في نتيجة استطلاع مؤشر السعادة الداخلي، كما تجول في أقسام المركز واطلع على إحصاءاتهم ومؤشراتهم الرئيسية.

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