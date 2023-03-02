توصية بإيجاد تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق المتغيرات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أوصى المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم مؤخراً في دبي، بضرورة إيجاد تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في كل مجالاتها، تتناسب مع التغيرات المتسارعة في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت والتطبيقات الجديدة، إضافة إلى التقنيات الحديثة.

وكشف اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية لـ «البيان»، عن نجاح المؤتمر على مدار دوراته 11 السابقة في التركيز على أبرز المستجدات العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية، كما تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات عبر تنفيذ التوصيات التي تصدر عنه سنوياً، مؤكداً أن تلك التوصيات تهدف إلى حماية أصحاب الحقوق، لذلك أصبح المؤتمر مرجعاً علمياً لتبادل الأفكار في مجال حقوق الملكية الفكرية.

معارف

ولفت أيضاً إلى أن توصيات المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت أهمية بناء قادة من الشباب لتعزيز معارفهم بحقوق الملكية الفكرية، وتشجيعهم على استخدام نظام الملكية الفكرية، لحماية مصالحهم من جهة وتجنب انتهاك حقوق الآخرين، حيث إن نظام الملكية الفكرية يمكّن الشباب من بلورة أفكارهم وصقل مواهبهم لتصبح أصولاً اقتصادية ذات قيمة.

وأشار اللواء العبيدلي إلى أنه ضمن التوصيات التي أفرزها المؤتمر تضافر جميع الجهود بين الدول والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والعمل على أخذ خطوات فاعلة وإيجابية لتعريف أفراد المجتمع بتأثير الجرائم الماسة بالملكية الفكرية على الاقتصاد، وتحقيق ريادة عالمية في التنسيق الدولي لتلبية متطلبات حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل التقنيات الحديثة، ومنها الميتافيرس.

وأفاد اللواء العبيدلي أن الإمارات اتخذت خطوات فاعلة ومتسارعة في مجال حماية الحقوق والأفكار والاختراعات والعلامات التجارية، من خلال سنها للقوانين والتشريعات الصارمة التي تجرّم التعدّي على الملكية الفكرية للآخرين، مشيراً إلى أنه من أهم المؤشرات التي تدل على نجاح النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي وتطوره في أي دولة من دول العالم، هي مدى قوة وصرامة القوانين التي تصدرها للمحافظة على حقوق الآخرين وحماية إنتاجاتهم في شتى المجالات.

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