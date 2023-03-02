«دبي لرعاية النساء والأطفال» تبتكر في العمل الإنساني

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، بباقة من الفعاليات التي تضمنتها أجندة الشهر، والتي سلطت الضوء، من خلالها، على أهمية الابتكار في مجال العمل الإنساني، ودوره في دعم ومساندة الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الاحتفاء بالابتكار والمبتكرين.

مواكبة التطورات

وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إن شهر الابتكار يعتبر منصة لاستعراض جهود عام كامل من الابتكار المؤسسي، وقياس مؤشرات التقدّم التي تم إحرازها في هذا الجانب، ومدى مواءمتها لمتطلبات واحتياجات الفئات التي تستهدفها المؤسسة»، مشيرة إلى حرص المؤسسة على مواكبة التطورات المتلاحقة، من خلال ابتكار الأدوات والآليات النوعية التي تسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات المؤسسة على صعيد ضحايا العُنف الأسري والاستغلال والاتجار بالبشر.

بالإضافة إلى التزامها بتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة، والسعي نحو تحقيق جودة الحياة المستدامة، باعتبارها مفتاح التطور والنمو والازدهار، في مجتمع يخلو من العنف والتنمر والاتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن المؤسسة حرصت من خلال برنامجها المشارك في هذا الشهر المتميز، إلى إبراز دور الابتكار في خدمة أهداف المؤسسة، فضلاً عن الجانب التوعوي، الذي يؤدي فيه الشركاء الاستراتيجيون ومختلف أفراد المجتمع، دوراً فاعلاً ومؤثراً، حيث تضمنت أجندة الشهر محوراً توعوياً حول أهمية الابتكار بمختلف أنواعه، في تحقيق الأهداف المؤسسية والمجتمعية. وتضمنت أجندة المؤسسة، تسليط الضوء على البرنامج العلاجي النفسي المبتكر النوعي، بمساعدة الحيوانات الأليفة، حيث يتم استخدام الخيول والكلاب والأرانب وغيرها كأسلوب علاجي.

جلسات علاجية

وأبرزت المؤسسة أيضاً إحدى خدماتها المتميزة، وهي مبادرة إنسانية مبتكرة، توفر خدمات تأهيلية متنقلة، لضحايا العنف ممن تعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية من الأطفال والكبار، فضلاً عن ضحايا الاتجار بالبشر.

وحرصت المؤسسة على إطلاع الجمهور وتعريفه بمبادرة «الجلسات العلاجية والنفسية والاجتماعية عن بعد»، وذلك باستخدام المنصات الرقمية التي تتيحها المؤسسة، بغرض توسيع نطاق الخدمة وشموليتها، كما تطرقت المؤسسة إلى تطبيقها الذكي المبتكر، الحائز على جائزة أفضل تطبيق ذكي لعام 2021، والمخصص لتوفير الخدمة لأصحاب الهمم.

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