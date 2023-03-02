نظام لرصد المركبات في مواقف السيارات

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

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ابتكر لقباشي محمد الأمين من هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاماً لرصد المركبات في مواقف السيارات «سديد»، وتم تكريمه أمس الأول ضمن الفائزين في فعاليات الدورة الثالثة لجائزة الإمارات تبتكر.

وأوضح أن نظام رصد المركبات في بيئة مواقف السيارات «سديد» ابتكار يشتمل على بطاقة مواقف صغيرة الحجم، وتمتاز بكونها منخفضة التكلفة، موضحاً أن التطبيق يستخدم البيانات من نقاط الوصول المرتبطة بمواقف السيارات مع الخوارزميات والتعلم الآلي لاكتشاف موقع وقوف المركبات بدقة. إلى جانب ذلك، يضمن سديد دفع السائقين مقابل الدقائق التي يستخدمونها في أماكن وقوف السيارات، كما يخطرهم إذا ما كانت السيارة متوقفة في مناطق ممنوع الوقوف فيها. ويوفر الابتكار كشفاً دقيقاً عن إشغال الأماكن في مواقف السيارات على مستوى الشارع مع تحديد فريد للمركبة واكتشاف المخالفات.

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