مبادرة لعلاج كبار المواطنين في منازلهم

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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تعتزم هيئة تنمية المجتمع في دبي، إطلاق خدمات نوعية لكبار المواطنين خلال العام الجاري، لتعزيز جودة الحياة المقدمة إليهم، وفي هذا الصدد، أطلق مستشفى التداوي في دبي، مبادرة للعلاج في المنازل، بهدف تسهيل حصول هذه الفئة على الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، دون جهد أو مشقة، وبما يتناسب مع حالتهم الصحية، وتشتمل على تقديم الدعم النفسي والعاطفي لهم.

وأوضح مروان إبراهيم حاجي رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، أن المستشفى أطلق هذه المبادرة النوعية تضامناً، ودعماً لفئة كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين، والتي ستعمل على توفير هذه الخدمة لرعاية الحالات التي تعاني الأمراض المزمنة، وأمراض الشيخوخة، وأية أعراض مرضية طويلة الأمد، من قبل فريق طبي متخصص على أعلى مستوى من الكفاءة، في مجال طب الشيخوخة وكبار المواطنين.

وقال إن الخدمات العلاجية لكبار المواطنين، تشتمل أيضاً على تقديم رعاية صحية أولية وخدمات صحة نفسية، إضافة إلى علاج خدمات العلاج الطبيعي لهم في منازلهم، حيث يتم فحص المرضى سريرياً، كذلك قياس وضبط المؤشرات الحوية للجسم، وفي حال تبين حاجة المريض لفحوصات أكثر تعقيداً، يتم تحديد موعد في المستشفى لإجرائها في أسرع وقت.

ولفت إلى أن الفئات المشمولة بالمبادرة، هي كبار المواطنين من عمر 60 عاماً فما فوق، من المواطنين وكبار السن من المقيمين، ممن يصعب عليهم مراجعة المستشفى باستمرار بسبب حالتهم الصحية، ليتمكنوا من الحصول على خدمات علاجية تناسب مرحلتهم العمرية، وحالتهم الصحية بمعايير عالمية.

وأشار إلى أن المستشفى تقدم أيضاً خدمات الرعاية لكبار المواطنين عن بعد، من خلال التواصل المباشر، لضمان استقرار الحالة، فيما يتوجه فريق طبي متخصص في حال تطلبت الحالة ذلك.

ويحظى كبار المواطنين في دولة الإمارات، لا سيما في إمارة دبي، باهتمام وتكريم خاصين، تقديراً لهم، وانطلاقاً من كونهم كباراً في القدر والقيمة، وعرفاناً بما قدموه من عطاء وإخلاص في مسيرة بناء الوطن وإعلاء رايته، وتسعى باستمرار هيئة تنمية المجتمع بدبي إلى رعاية وتحسين نوعية حياة كبار المواطنين، لا سيما الذين يعيشون بمفردهم، من خلال تقديم الخدمات، وباقة من برامج الرعاية اللازمة لهم في منازلهم، بواسطة اختصاصيين اجتماعيين، وموظفي رعاية مدربين على الاهتمام والعناية بالكبار.

وتقديم الرعاية المنزلية لهم، وفقاً لأفضل الممارسات وأرقى المواصفات، بشكل يضمن لهم احترام كرامتهم واستقلاليتهم، وتقدير عطاءاتهم، وتتنوع خدمات البرنامج شاملة الخدمات الاجتماعية والمعرفية والتأهيلية والعناية الذاتية والترويحية والترفيهية، ومتابعة حاجات المسن مع الجهات الخدمية والصحية وغيرها، ويتم تقديمها للمسنين المسجلين في منازلهم وخارجها، ضمن خطة تأهيلية وتدريبية معتمدة.

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