منصور بن زايد يستقبل رئيس ديوان الرئاسة في منغوليا

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم، سودباتار يانغوغ، رئيس ديوان الرئاسة في منغوليا، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنغوليا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، إلى جانب بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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