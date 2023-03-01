وفد من «الدفاع» يطلع على البرامج التعليمية والخدمات الأمنية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من كلية القيادة والأركان المشتركة في وزارة الدفاع، برئاسة العميد ركن ضاوي محمد ضاوي الكعبي، نائب قائد كلية القيادة والأركان المشتركة في وزارة الدفاع والوفد المرافق له.

واصطحب العميد عارف أهلي مدير مشروع التطوير المؤسسي لشؤون التميز والريادة في الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، الوفد إلى أكاديمية شرطة دبي، وأطلعهم على البرامج التعليمية والتدريبية، إلى جانب تنفيذ جولة ميدانية في حرم الأكاديمية ومبانيها، ثم اطلع الوفد على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وما تضمه من إدارات وأقسام ومهام وواجبات ومسؤوليات.

واستمع الوفد إلى شرح حول برامج تدريب العاملين في مختلف التخصصات، ومنها تدريبات إدارة حماية الشخصيات، وإدارة الطوارئ ومكافحة الشغب، كما اطلع على أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة المستخدمة.

خطة

كما زار الوفد مركز شرطة المرقبات، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف 6 نجوم، واستمع لشرح حول المركز الذي يعد أيضاً أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة ذكي، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة دون تدخل بشري.

كما واستمع الوفد لشرح حول 27 خدمة ذكية يقدمها المركز بنسبة 100 % بطريقة ذكية إلى أفراد الجمهور وبسبع لغات، ومساهمته في رفع مستوى التغطية الأمنية في منطقة المرقبات بنسبة 100 % عبر إعادة توزيع الموارد البشرية في منطقة الاختصاص، وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة.

ثم زار الوفد إدارة مركز القيادة والسيطرة، واستمع لشرح حول تجهيزات المركز، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة وغيرها من الخدمات، ثم زار الوفد نادي ضباط شرطة دبي واستمع لشرح حول خدمات مركز المرونة.

وفي ختام الزيارة، قدم العميد ركن ضاوي محمد ضاوي الكعبي شهادة شكر وتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي على الجهود المبذولة في تنظيم الزيارة، وحفاوة الاستقبال، والتعاون المشترك الهادف إلى تنمية القدرات التعليمية وتفعيل منظومة البحث العملية، ثم تبادل الجانبان الدروع التذكارية.

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