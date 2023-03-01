نيابة عن رئيس الدولة.. حاكم رأس الخيمة يرأس وفد الدولة المشارك في قمة حركة عدم الانحياز في أذربيجان

المصدر: وام

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل اليوم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى جمهورية أذربيجان على رأس وفد الدولة المشارك في اجتماع قمة حركة عدم الانحياز التي تبدأ أعمالها غداً في العاصمة باكو بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن الدول الأعضاء.

كان في استقبال سموه لدى وصوله مطار حيدر علييف الدولي، رشاد نبييف وزير التنمية الرقمية والنقل في أذربيجان، وفارض رضاييف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان وعدد من المسؤولين.

تبحث القمة التي ترأسها جمهورية أذربيجان، تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء وتكاتف الجهود تجاه القضايا والتحديات الدولية وتفعيل دور الحركة على صعيد العمل الجماعي المشترك لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار الدولي.

يرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وفد يضم معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، والدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وحمد أرحمه الشامسي مدير مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.

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