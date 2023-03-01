الإمارات تتأثر بحالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار

المصدر: أبوظبي- البيان

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تتأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا وتشكيلات من السحب العالية والمتوسطة تتحرك من الغرب إلى الشرق يصاحبها سقوط أمطار ونتيجة لوجود الجبال شرقاً فمن المتوقع تكون بعض السحب الركامية.

ويتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة وعلى فترات غرباً ثم تمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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