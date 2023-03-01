الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتتكون بعض السحب الركامية، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:21، والجزر الأول عند الساعة 17:09، والجزر الثاني عند الساعة 03:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:24، والمد الثاني عند الساعة 06:42، والجزر الأول عند الساعة 12:56، والجزر الثاني عند الساعة 02:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 85 30

دبي 29 19 85 30

الشارقة 28 17 85 35

عجمان 28 19 85 30

أم القيوين 28 17 85 35

رأس الخيمة 26 17 85 35

الفجيرة 24 18 80 20

العـين 30 18 75 25

ليوا 26 18 85 25

الرويس 25 19 85 40

السلع 26 19 85 30

دلـمـا 24 20 85 40

طنب الكبرى 28 21 85 35

طنب الصغرى 28 21 85 35

أبو موسى 28 21 80 40.

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