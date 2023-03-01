«طرق دبي» توفر النقل البحري لزوار معرض دبي العالمي للقوارب واليخوت 2023

المصدر: وام

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تشارك هيئة الطرق والمواصلات للعام الـ13 على التوالي في معرض دبي العالمي للقوارب واليخوت، الذي نظمه اليوم مركز دبي التجاري العالمي في منطقة المارينا بمرسى دبي هاربر ويستمر حتى 5 مارس الجاري.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات بدبي ممثلةً بإدارة النقل البحري على المشاركة في هذا الحدث السنوي منذ عام 2008، وذلك لثقة الهيئة بأهميته في تعزيز خدماتها المتنوعة في مجال النقل البحري المقدّمة إلى شريحة واسعة من رواد المعرض، وذلك عبر خدمات نقل المشاركين والزوار من محطة سكاي دايف إلى مكان الحدث وبالعكس على متن وسائل النقل البحري وذلك من خلال التاكسي المائي والعبرات المُكيّفة.

وتسعى الهيئة إلى الاستمرار في المشاركة في هذا المعرض بما تحملهُ من فوائد تسهم بشكل كبير في الاطلاع على آخر ما توصلت إليه أفضل أنظمة تشغيل المحركات البحرية ومنها المحركات الصديقة للبيئة، والتعرف إلى شركات ومصممي ومصنعي القوارب واليخوت على مستوى العالم، ودراسة الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لإمكانية توسيع وتطوير وتعزيز خدمات النقل البحري التي تقدمها الهيئة للجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

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