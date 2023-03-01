رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلادها

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جيلكا تسيفانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى جيلكا تسيفانوفيتش.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى بوريانا كريشتو، رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك.

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