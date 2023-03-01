"الضربة المزدوجة".. جمارك دبي تحبط محاولتين لتهريب 34 مليون قرص من المؤثرات العقلية المخدرة

المصدر: البيان

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أحبطت جمارك دبي عبر عملية "الضربة المزدوجة" محاولتين لتهريب 34 مليون قرص من المؤثرات العقلية في عمليتين نوعيتين في مرفأ ديرة وجبل علي.

ففي الضربة الأولى، نجح المفتشون الجمركيون في مركز جمارك جبل علي وتيكوم في التصدي لمحاولة تهريب 32 مليوناً و800 ألف قرص من المؤثرات العقلية المخدرة كانت مخبأة في شحنة تجارية قادمة من دولة آسيوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منفذ جبل علي.

وفي الضربة الثانية نجح المفتشون الجمركيون في مركز جمارك مرفأ ديرة في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت نحو مليون و200 ألف قرص بوزن 227.88 كيلوغراماً، مُخبأة في إرسالية واردة على متن وسيلة بحرية قادمة من دولة آسيوية، بعد بالاستعانة بالغواصة الجمركية الذكية.

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