منخفضات جوية وانخفاض للرطوبة خلال شهر مارس في الإمارات

المصدر: البيان

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يعتبر شهر مارس الشهر الأخير من شهور الشتاء، تبدأ معه درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الربيع جغرافيا في الحادي والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا شمالا نحو مدار السرطان.

تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، في بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

الرياح السائدة تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل والصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير خاصة مع النصف الثاني منه، يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 51 %، وتظل الفرص مهيأة لتشكل الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجات لحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 22 و 25°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 27 و32 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 16 و 19 °م.

أعلى درجة حرارة 43.1° في سيح السلم وسويحان سنة 2018

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2019 والتي بلغت 1.0 °م.

الرياح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 123 (كلم/س) في دلما سنة 2020

أعلى هبه رياح (كلم/س) 130 في مطار البطين سنة 2016

الرطوبة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 51 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 70 % إلى 84 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19 % إلى 33 %

الضباب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2010 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 300 ملم على الشويب في سنة 2016.

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