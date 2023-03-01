"ناسا" تتوقع بنسبة 95% ملاءمة الطقس غداً لإطلاق "سبيس إكس كرو 6"

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن مسؤولي الطقس في السرب الخامس والأربعين، التابع لمحطة كيب كانافيرال بمركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، تنبأ بأن الظروف الجوية ستكون مواتية لإطلاق مهمة "سبيس إكس كرو 6" غداً بنسبة 95%.

وأضافت في بيانها أن فرق إدارة المهام اجتمعت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، لمراجعة الاستعداد لإطلاق مهمة "سبيس إكس كرو 6"، وتقييم الظروف الجوية في موقع الإطلاق وعلى طول مسار رحلة المركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون انديفور" المخططة.

وحدد مركز محمد بن راشد للفضاء وبالتعاون مع الشركاء العالميين وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" و "سبيس إكس"، غداً الخميس الموافق 2 مارس، موعداً جديداً لإطلاق مهمة "طموح زايد2"، وذلك عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات. فيما تمت الإشارة إلى أن هذا الموعد قابل للتغيير استناداً إلى مدى معالجة السبب التقني للتأجيل الذي حصل عند إطلاق المهمة، وتركز بوجود أمر طرأ على الأنظمة الأرضية، حيث توافقت الفرق المعنية بالمهمة بالإجماع، على التحقق من الخلل الذي حال دون الحصول على البيانات، التي تؤكد تزويد الصاروخ "فالكون 9" بالمواد اللازمة للإقلاع.

وبحسب بيان أصدرته وكالة الفضاء الأمريكية مؤخراً، قالت إنهم سيعقدون مؤتمراً إعلامياً "عن بُعد" قبل محاولة الإطلاق التالية، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل عن إطلاق المهمة في موعدها الجديد بعد التأجيل بسبب مشكلة في أنظمة التوجيه الأرضية، وذلك قبيل الانطلاق بلحظات، حيث توقف العد العكسي لإطلاق الطاقم.

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