‏ اليوم أول فصل الربيع مناخياً

المصدر: البيان

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كشف إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن موعد دخول فصل الربيع مناخياً سيكون اليوم الأربعاء الأول من مارس لدى أهل النصف الشمالي من الأرض. مشيراً إلى أن الفصول المناخية تختلف عن الفصول الزراعية عن الرعوية، عن الفصول الفلكية.

وأوضح الجروان أن الفصول الفلكية هي الثابتة في الأرض وهي تعتمد على الموقع الفلكي للشمس والمجموعات النجمية المشاهدة في السماء. ويبدأ فصل الربيع فلكياً بحلول الشمس في نقطة الاعتدال الربيعي في أول برج الحمل يوم 20 /21 مارس.

أما الفصول المناخية فتعتمد على السمات المناخية العامة، ويبدأ فصل الربيع مناخياً مع بداية شهر مارس.

وأكد ‏ رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك أن المعدلات المناخية لشهر مارس في المنطقة؛ درجات الحرارة 29 -16 م، الرطوبة النسبية 88-34%، الضغط الجوي السطحي 1014 mb، كمية الأمطار الهاطلة 36 مم في 8 أيام خلال الشهر.

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