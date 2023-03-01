14 التزاماً لصاحب العمل تجاه العامل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حدد المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل 14 التزاماً يجب على صاحب العمل الالتزام بها تجاه العامل، لضمان استقرار علاقة العمل وضمان حقوق طرفيها، وهي الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة على أن لا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.

وعدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل، ووضع لوائح تنظيم العمل مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والأنظمة حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

وأشار القانون إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يوفر للعامل سكناً ملائماً مرخصاً من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة أو أن يدفع له بدلاً نقدياً للسكن أو أن يكون مشمولاً ضمن الأجر، والاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته وتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل والتمكين وفق أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل.

وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهينة، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل وفق الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيها.

كما أوضح القانون أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة وتحمل نفقات التأمين والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة، وتحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزماً بتلك النفقات.

وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل، إضافة إلى منح العامل بناء على طلبه عند انتهاء عقد العمل شهادة خبرة دون مقابل يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر راتب كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.

كما أن صاحب العمل ملزم بأي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو قرارات من مجلس الوزراء أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.

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