«الهلال الأحمر» يدعم مستشفى التوليد في اللاذقية بأغذية ومستلزمات أطفال

المصدر: اللاذقية - وام

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يواصل الهلال الأحمر الإماراتي جهوده المستمرة لدعم القطاع الطبي في سوريا ضمن عملية «الفارس الشهم 2» في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل من خلال تسليم مستشفى التوليد والأطفال في اللاذقية شحنة من الأغذية ومستلزمات الأطفال مما يسهم في التخفيف عن الضغط على القطاع الصحي بعد الزلزال الذي تعرضت له سوريا.

وقام محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا بتسليم الشحنة للدكتور أحمد غازي الفرا مدير عام مستشفى التوليد والأطفال في اللاذقية. وقال الكعبي «من خلال تواجدنا في الميدان تلمسنا احتياجات المستشفى الأساسية من حليب الأطفال بأنواعه، وكذلك الحفاظات حيث كان هناك نقص شديد لأهم المستلزمات الأساسية في المستشفى حيث تعد الشحنة التي تم تسليمها اليوم داعماً رئيسياً للمستشفى لتوفيرها للأطفال.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد غازي الفرا بجهود دولة الإمارات من خلال الهلال الأحمر الإماراتي الذي يقوم بجهد واضح وملموس على أرض الواقع منذ وقوع الزلزال حتى اليوم مؤكداً أن الدعم الذي يلقاه المستشفى اليوم يعد مساهمة كبيرة تخفف من الضغط الذي يتعرض له المستشفى في الوقت الراهن.

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