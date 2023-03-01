مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنظم «ملتقى الداعمين للخدمات الإسكانية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حفلها السنوي «ملتقى الداعمين للخدمات الإسكانية»، الذي أقيم أخيراً في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي «قاعة البراحة الثانية»، والذي تم فيه الاحتفال بالإنجازات التي حققتها المؤسسة في مجال الإسكان وخدمة المواطن والمجتمع.

إضافة إلى تكريم شركائها الاستراتيجيين من الهيئات والوزرات والدوائر الحكومية والرعاة والمؤسسات الإعلامية، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح جهود المؤسسة في عام 2022.

وسلط الحفل الضوء على الإنجازات التي حققتها المؤسسة العام الماضي في سعيها نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في توفير (خدمات إسكانية رائدة ومستدامة) لتحقيق سعادة المواطـن وراحته واستقراره.

وقال عمر حمد بو شهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في كلمة ألقاها في الحفل، إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استطعنا الحصول على المركز الأول في مؤشري سعادة المتعاملين والموظفين لحكومة دبي، وها نحن نحتفل اليوم بهذا الإنجاز المستحق، وتحقيق المركز الأول الذي لا نرضى له بديلاً في المجالات كافة وفي جميع الصعد.

علاقة

وأكد أهمية تعزيز العلاقة الوثيقة التي تربط المؤسسة بشركائها الاستراتيجيين والرعاة ووسائط الإعلام المختلفة، مشيداً بدورهم البارز في إيصال رسالة المؤسسة للمجتمع والمتمثلة في توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين عبر الخدمات الإسكانية الاستباقية، والمستدامة والسياسات المرنة والشراكات الاستراتيجية والاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير (خدمات إسكانية رائدة ومستدامة).

وأشار إلى أن المؤسسة نجحت في العام الماضي في تحقيق العديد من الإنجازات ومن أهمها حصول المؤسسة على المركز الأول في مؤشري سعادة المتعاملين والموظفين لحكومة دبي.

وأعرب بو شهاب عن شكره وتقديره العميق للشركاء الاستراتيجيين لجهودهم وتعاونهم مع المؤسسة طوال مسيرتها، مشيداً بدعمهم الكبير الذي كان له دور مهم وجوهري في تحقيق نجاحات المؤسسة التي يفتخر بها الجميع.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي يلقي الضوء على أهم المشروعات الإسكانية التي نفذتها المؤسسة في السنوات الأخيرة، وتكريم الشركاء ووسائط الإعلام.

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