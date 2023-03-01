تعاون بين «طرق دبي» و«كيوليس ام اتش أي»

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع «شركة كيوليس ام اتش أي» المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، تهدف إلى تكامل الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل أداء في خدمة المجتمع.

وذلك تماشياً مع مخرجات الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2023 - 2030 الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتوطيد التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في هذا الجانب.وقع المذكرة عن الهيئة يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، فيما وقع عن «شركة كيوليس» واليس ويذريل المدير العام لشركة «كيوليس ام اتش أي» المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي.

وقال يوسف الرضا: يشمل توقيع المذكرة على أهداف مشتركة يسعى الطرفان إلى تحقيقها وهي تبادل المعلومات الضرورية للمبادرات المجتمعية وتقديم الأفكار المبتكرة والجديدة، إذ يدعم الطرفان المشاريع والأنشطة المجتمعية الرامية إلى تمكين المشاركات التطوعية.

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