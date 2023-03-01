23.6 مليون مستخدم لوسائل النقل في عجمان 2022

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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كشف عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان، لـ«البيان»، أن عدد المستخدمين لوسائل النقل التابعة لهيئة النقل في عجمان خلال العام الماضي بلغ 23,642,929 راكباً، مؤكداً سعي الهيئة الدائم لتطوير وسائل النقل بشكل متواصل من خلال تحديث تجربة المتعاملين للوصول إلى تجربة مثالية، ما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم وتوسيع شبكة خطوط النقل العام في الإمارة في ظل اتساع المناطق السكنية الجديدة والعمل على تشجيع الجمهور استخدام خدمات النقل العام، كما تم إنجاز 131 موقفاً جديداً للحافلات، منها 36 صديقة للبيئة.

وقال لوتاه: إن عدد الركاب والمستفيدين من خدمات النقل التابعة لهيئة النقل خلال 2022 بلغ 3,870,977، كما بلغ عدد الرحلات 239,863 رحلة، فيما وصلت نسبة الالتزام بمواعيد حافلات النقل العام 99.85 % للعام 2022، لافتاً الى أن الهيئة وفرت 41 حافلة لوجهات متعددة تتميز بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة. وأضاف لوتاه أنه تم إنجاز 131 موقفاً جديداً، منها 95 موقفاً لحافلات النقل العام لمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية في الإمارة، إضافة إلى 36 موقفاً صديقاً للبيئة يعمل بالطاقة الشمسية، مبيناً أن الهيئة وفرت خدمة حافلة تحت الطلب والتي شهدت زيادة في المستخدمين، حيث بلغ عدد مستخدميها 97,292 مستخدماً بزيادة بلغت 72 % على العام 2021 والتي بلغ عدد المستخدمين فيها 52,163 مستخدماً.

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