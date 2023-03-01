فعاليات وبرامج نوعية لـ «إقامة دبي» في شهر الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مشاركتها الفاعلة في أنشطة وفعاليات شهر الابتكار، الذي انطلق تحت شعار «الإمارات تبتكر» في 2 فبراير الجاري بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2023 عام الاستدامة.

وجاءت مشاركة الإدارة العامة في هذا الشهر متميزة وزاخرة بالفعاليات والبرامج النوعية التي اشتملت على حزمة من المبادرات والجلسات الحوارية الملهمة، حيث نظمت مبادرة «المبدع الخفي»، وجلسة حوارية بعنوان «مشروع بنك البصمات»، بالإضافة إلى «حي الابتكار»، وفعالية «هاكثون إقامة دبي»، «ومنصة الابتكار مع الهيئة»، «، وورشة معرفية بالتعاون مع وزارة المالية بعنوان»المدخل إلى الملكية الفكرية«، واختتمت الشهر بملتقى الابتكار الثاني بالتعاون مع مجموعة PDCA.

وأعرب العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن فخره بجهود جميع الكوادر الوظيفية العاملة في إقامة دبي، مؤكداً حرص الإدارة العامة على تكريس ثقافة الابتكار إذكاء روح التنافس الإيجابي بين مختلف الكوادر البشرية ضمن بيئة العمل.

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